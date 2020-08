Ebbs - Ein 70-jähriger Wanderer aus Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) ist in den Kufsteiner Alpen abgestürzt. Er sei am Samstagnachmittag mit seiner Frau und einem Paar aus Deutschland von der Naunspitze in Richtung Ritzau-Alm unterwegs gewesen, berichtete die Tiroler Landespolizei. Rund 200 Meter unterhalb des Gipfels habe sich ein 56-jähriger Wanderer aus Murnau (Landkreis Garmisch-Partekirchen) von hinten genähert und ihn wortlos genötigt, zur Seite zu treten.