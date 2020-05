Osterhofen/Gotteszell - Mehrere Betonplatten soll ein Jugendlicher auf ICE-Gleise in Niederbayern gelegt haben. Der 15-Jährige sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft, teilten Bundespolizei, Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. "Ich bin froh, dass wir den dringend tatverdächtigen Urheber dieses Verbrechens so schnell fassen konnten", erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen.