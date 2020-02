An allen Webasto-Standorten weltweit gelten weiter erhöhte Hygienestandards. Geschäftsreisen von und nach China sind bis Ende Februar ausgesetzt.

Coronavirus: Enorme Belastung für Webasto-Familien

Die bis Dienstagmittag bekannten, infizierten Webasto-Mitarbeiter werden weiter in Krankenhäusern in München sowie im Landkreis Traunstein behandelt. "Wir sind mit allen in regem Kontakt und freuen uns, dass einige von ihnen bereits komplett beschwerdefrei sind und voraussichtlich in Kürze entlassen werden", sagte Engelmann. Die vergangenen Wochen seien insbesondere für die positiv getesteten Kollegen und ihre Familien eine enorme Belastung gewesen.

Ein genauer Zeitpunkt für die Entlassung aus den Kliniken war auch am Dienstag weiter offen. Neben den 14 Betroffenen in Bayern sind in Deutschland zwei weitere Menschen infiziert. Es handelt sich um Rückkehrer aus China, die am 1. Februar nach Frankfurt/Main ausgeflogen worden waren.

