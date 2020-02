Gastauftritt und Wildcard

Die Profitänzer zeigen in der Eröffnungsshow zudem ihr Können bei einem Medley aus "Let Me Entertain You" (Robbie Williams), "Shake Your Body Down To The Ground" (The Jackson 5) und "Pegate" (Ricky Martin). Einen besonderen Auftritt werden der "Dancing Star 2019" Pascal Hens (39) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) haben: Die beiden werden ihren Siegertanz aus der letzten Staffel zeigen. Ekaterina Leonova ist dieses Jahr zudem als Backstage-Reporterin mit dabei.