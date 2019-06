Jungendlicher verteilt Benzin im Gebäude

Offenbar war einer der Jugendlichen ins Wohnhaus hineingegangen und hatte Benzin auf dem Holzboden des Gebäudes verteilt und es anschließend angezündet. Boden und Wände wurden in Mitleidenschaft gezogen, das Feuer richtete einen Schaden von einigen tausend Euro an. Die Jugendlichen flüchteten schließlich, trotzdem konnte die Polizei in der gleichen Nacht den verdächtigen Schüler identifizieren.