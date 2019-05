"Ich sitze mit drei Jacken am Schreibtisch und friere mich zu Tode", schrieb ein wütender Polizist per E-Mail an Kollegen im Präsidium. Rund 1000 Polizisten verschiedener Kommissariate, von der Verkehrspolizei bis zum Betrugsdezernat, arbeiten an der Tela – dem gewaltigen Klotz oberhalb des Mc-Graw-Grabens.