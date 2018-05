München - Schöne Zahlen sind das nicht: Fast 270.000 Menschen in München leben laut dem Armutsbericht 2017 in relativer Armut - etwa jeder sechste Einwohner also. Vor allem ältere Menschen sind betroffen, Familien mit Kindern, Alleinerziehende, chronisch Kranke und Münchner ohne Schul- und Berufsabschluss.