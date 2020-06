13. Staffel der RTL-Sendung Neuer Sendeplatz: "Schwiegertochter gesucht" ab Juli in der Primetime

Für die 13. Staffel der Sendung "Schwiegertochter gesucht" hält RTL einige Überraschungen parat: Die Kuppel-Reihe mit Moderatorin Vera Int-Veen (52), die bisher am Sonntag im Vorabendprogramm zu sehen war, bekommt einen Sendeplatz in der Primetime. So werden die neuen Folgen ab 14. Juli immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Auch die Sendedauer verlängert sich: So soll es fünf Folgen mit einer Länge von jeweils zwei Stunden geben. Was ist noch neu?