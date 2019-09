In der gesamten Stadt erwartete die Besucher ein bunter Mix aus Musik, Akrobatik und Straßenkunst. Auf den Showbühnen am Marienplatz, am Stachus, in der Sendlinger Straße und in der Weinstraße war einiges los. Am Marienplatz brachte die Tribute-Band The Rocks die Tanzbeine ab 13 Uhr mit Klassikern aus den 60s, 70s und 80s zum Schwingen. Später gab es bekannte Rock- und Pop-Hits von The Finest Four. Den Abschluss machten die vielfach ausgezeichnete Opernsängerin Corinna Ruba und das PEACE & LOVE ORCHESTRA.