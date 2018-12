Bei der Überprüfung eines Internethändlers in Luxemburg wurden zahlreiche Reptilien und Tiere beschlagnahmt, darunter auch hochgiftige Exemplare wie Puffottern und Skorpione. Da die gefährlichen Reptilien in Luxemburg nicht artgerecht untergebracht werden können, wurden 123 von ihnen nach München in die Reptilienauffangstation transportiert.