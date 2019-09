Kristina Frank, umtriebige OB-Kandidatin der CSU, nutzt das Frauen-Spektakel für ihren Wahlkampf und hält auf der Bühne eine Begrüßungsrede. Schlau: Wenn einen mächtige Frauen mögen, kann das ja nie schaden. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ist zum ersten Mal dabei und kann nur staunen: "Wahnsinn, was hier los ist. So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber so lustig und laut es hier zugeht, so sehr finde ich den Zweck dahinter unterstützenswert."