München - Es könnte bald einen tragischen Todesfall in München geben, in der Nacht auf den 11. Mai: Denn am Vorabend jener Nacht wird Cäcilie Singerl, ehr- und tugendsame Jungfrau und Tochter eines Sargmachers, ihren Bräutigam Martl Hubertus Ganghofer heiraten.