Auf der Urkunde wurde also die Schenkung der Region Neuhofen an der Ybbs im heutigen Niederösterreich und der umliegenden Wiesen und Wälder festgehalten. Das Hochstift Freising verwahrte diese Urkunde über Jahrhunderte hinweg als rechtlichen Nachweis dieser Besitztitel auf. Im Zuge der Säkularisation 1803 kam sie in staatlichen Besitz und wird heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv aufbewahrt. "Ostarrîchi" wird in der Urkunde zwar nur nebenbei erwähnt, bis heute, also 1.023 Jahre später, aber als identitätspolitisches Dokument in Österreich verehrt. Die Urkunde stellt das älteste bekannte Dokument dar, in dem die geografische Bezeichnung "ostarrîchi", die altdeutsche Vorform des späteren Staatsnamens Österreich, zu finden ist.