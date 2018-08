100000 Euro Schaden, zehn Arbeiter bei Brand verletzt Ein Bitumenkocher heizt dem neuen Rewe ein

Landshut - Auf der Großbaustelle des neuen Einkaufs- und Wohnkomplexes an der Inneren Münchener Straße in Landshut ist im Bereich des Parkdecks, das über dem neuen Rewe-Markt liegt, ist am Mittwoch Mittag ein Bitumenkocher in Brand geraten. Die pechartige Substanz Bitumen wird auf Baustellen erhitzt und unter anderem zum Abdichten verwendet.