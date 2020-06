München - Am Sonntag gegen 17.10 Uhr war ein Mann (71) aus dem nördlichen Münchner Landkreis mit seinem VW auf der Erhardtstraße in Richtung Corneliusbrücke unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte er im Bereich der Boschbrücke über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, trotz Verbot, wenden. Dabei übersah der Rentner den hinter ihm fahrenden Luxus-Ferrari.