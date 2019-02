100.000 Euro für den Sänger "Schlag den Star": Sasha serviert Tim Mälzer ab, aber...

So will man das sehen: In der neuesten Ausgabe von "Schlag den Star" trafen am Samstagabend zwei Promi-Kandidaten aufeinander, denen man anmerkte, dass sie auch wirklich gewinnen wollten. Sänger Sasha (47, "If You Believe") konnte zwar den Wettkampf nach 14 Spielen schließlich für sich entscheiden und damit 100.000 Euro gewinnen, viele Zuschauer feierten aber besonders den Auftritt von TV-Koch Tim Mälzer.