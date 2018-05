Marx, der Erzbischof von München und Freising, trug dabei das prachtvolle Schaugefäß, die Monstranz, mit einer geweihten Hostie vor sich her. Ein "fröhliches Bekenntnis" und "nicht ein Fest der ängstlichen Selbstbehauptung" nannte Marx in seiner Predigt das Fronleichnamsfest.Er rief die Menschen dazu auf, sich nicht durch Meinungsumfragen, Einschaltquoten, Stimmungen bestimmen zu lassen, sondern zu versuchen, das Leben selbst zu gestalten. Auch für den Glauben gäbe es derzeit viele Herausforderungen. Der Säkularisierung müssten Christen begegnen, indem sie in die Gesellschaft einbringen, was sie zu sagen haben.