10.000 Euro Preisgeld Carsten Maschmeyer: Der Gewinner des Twitter-Bashings steht fest

Diese Kommentare sind 1.000 Euro wert

"Gucke die Show mit meinem Opa und er amüsiert sich prächtig. Aber gut, der erzählt auch noch mit leuchtenden Augen von seinem Auslandsaufenthalt in Stalingrad... #StartUpSat1 #RoastCM", lautet etwa ein weiterer bissiger Kommentar, der von Maschmeyer mit Geld belohnt wurde.

"Also am Besten poste ich meinen Kontostand. Darüber wird @maschmeyer bestimmt am meisten lachen. #RoastCM #StartUpSat1", kommentierte ein anderer Zuschauer süffisant.