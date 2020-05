München - Das Verwaltungsgericht hat am Freitag entschieden und der Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz ebenso: Die Demo am Samstag gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie fällt deutlich kleiner aus, als der Veranstalter geplant hat. Lediglich 1000 Teilnehmer dürfen sich auf der Theresienwiese versammeln und das auch nur unter strengen Auflagen.