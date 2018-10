Unbekannter bietet 1.000 Euro für Tötung eines Hundes

Zudem werde wegen Verleumdung ermittelt, weil als Verantwortlicher für den Aufruf in dem Flugblatt ein unbeteiligter Mann genannt worden sei. Dem Zeitungsbericht zufolge wurden die Flugblätter, in denen 1.000 Euro für die Tat versprochen werden, in der Nacht zum Samstag in mehreren Straßen in Karlsbad bei Karlsruhe verteilt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.