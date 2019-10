"Willkommen an Bord", sagt Morszeck, als wir über die kleinen Stufen auf dem Wellblechflügel in den Flieger steigen. Die Kabine ist mit braunem Leder verkleidet und mit beigen Teppich ausgelegt. An der Vorderwand, hinter einem kleinen Fenster, sitzen Morzeck und Waldmeyer. Beide lassen sich beim Fliegen über die Schulter schauen.