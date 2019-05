"Familie Finck ist sich der Verantwortung und Verpflichtung bewusst"

Die Naturschützer organisieren wiederum selbst Sachverständige, darunter Erk Brudi von Tree Consult Brudi und Partner. Brudi widerspricht der Einschätzung des offiziellen Sachverständigen: "Es gab keinen akut gefährlichen Baum dort. Nicht einen." Über zwei hätte man reden können, ob man sie demnächst austauscht. Aber: "Die hatten einen Schnupfen, nicht mal eine Grippe." Für ihn ist die Fällung ein "brutales Mittel".

Zunächst genehmigt die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Weilheim-Schongau dann doch nur die Fällung von deutlich weniger Bäume und nicht von der ganzen Allee. Doch der Eigentümer legt ein Klageverfahren ein. Nach weiteren Terminen vor Ort und der Aussage eines Baumpflegers, er wolle die Gewährleistungsgarantie für die Bäume nicht übernehmen, fällt in kurzer Zeit die Entscheidung gegen weitere Linden. Am Ende sind 18 Bäume weg.

Dass die Entscheidung und auch das Tempo irgendetwas mit dem Einfluss von Milliardär Finck zu tun haben könnte, weist Bürgermeister Bernwieser vehement und zu "1.000 Prozent" zurück. Es sei um die Sicherheit gegangen. "Die Familie Finck ist sich der Verantwortung und Verpflichtung durch ihren Besitz bewusst", sagt er der AZ.

Unverständnis bei Naturschützern

Das Landratsamt Weilheim-Schongau teilt gestern auf AZ-Anfrage mit: "Die Bäume mussten aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht gefällt werden." Eine zuvor durchgeführte Bestandserfassung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die "Fällungen mit dem Artenschutz vereinbar sind und dabei auch keine artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt werden."

Bei den Naturschützern bleibt Unverständnis für das Vorgehen. Der Sachverständige Brudi sagt: "Dass das von den Behörden genehmigt wird und auch noch in der Zeit des Vogelschutzes – man hätte noch genügend Zeit zum Nachdenken gehabt." Er merkt an: "Söder will das Volksbegehren schnell umsetzen und dadurch werden Alleen geschützt. Dann wäre das nicht mehr so einfach gegangen."

Voormann ist überzeugt: Man hätte die Linden mit geringem Aufwand wieder verkehrssicher machen können. "Lindenblüten sind besonders beliebt bei Bienen und Insekten. Ein solcher Baum allein ist ein Bienen-Highway. Das ist so kontraproduktiv zu all dem, was gerade betrieben wird."

