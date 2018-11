Auch Maria Furtwängler ist in "100 Dinge" (Kinostart: 6. Dezember) dabei. Sie hat derzeit ein Problem der besonderen Art. "Ich habe aktuell zu viele Männer zuhause", sagte sie am Montagabend bei der Kinopremiere in Berlin. Damit seien aber nicht Ehemann und Sohn gemeint - sondern ihre Hähne. Furtwängler ist seit gut einem Jahr Besitzerin eines selbstgebauten Hühnerhauses im Garten. Mittlerweile habe sie aber zu viele Hähne. "Und ich sinniere, wie ich das Problem löse. Es sind ja Zwerghähne, die haben kaum Fleisch."