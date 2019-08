Wenn am 10. August die erste Runde des DFB-Pokals startet, bleibt den Löwen nur die Zuschauerrolle - eben weil sie in der vorigen Spielzeit im Toto-Pokal gescheitert sind. Im Halbfinale kassierte 1860 eine bittere 2:3-Niederlage bei Viertligist Viktoria Aschaffenburg. Der Titel ging an die Würzburger Kickers. Der Drittliga-Konkurrent der Münchner hat in der ersten DFB-Pokal-Runde ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.