1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 Liveticker: Daniel Bierofka spricht über die Relegation

Vater Bierofka macht Mut

Bislang äußerte sich Bierofka nicht zum Spiel, nur Vater und Edel-Fan Willi sprach. "Die Mannschaft ist fokussiert", sagte der Trainer-Vater dem "Merkur". "Mein Eindruck ist: Die wollen's wissen! Was dann rauskommt, kann man nie sagen. So viele Faktoren spielen eine Rolle: Schiedsrichter, Verletzungen, eine Rote Karte, Glück, Pech. In so einem Spiel kann alles passieren."