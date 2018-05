Dirk Lottner distanziert sich

Lottner distanzierte sich daraufhin strikt vom eigenen Anhang, verbat seinen Spielern, zum Abklatschen in die eigene Kurve zu gehen: "Ich habe der Mannschaft nach dem Spiel gesagt, dass ich mich mit so einem Verhalten nicht identifizieren kann", erklärte der einstige Kölner Bundesligaprofi.

Bitter: Nach dem Spiel gingen rund 200 Chaoten in der Nähe eines Gymnasiums aufeinander los. Die saarländische Polizei stufe indes viele Schläger aus dem Saarbrücker und lothringischen Umfeld unter der Kategorie "Gewalttäter Sport" ein. Schlagstöcke und Pfefferspray mussten damals eingesetzt werden.

Wie die AZ nun weiter erfuhr, treffen sich die Ultras aus Saarbrücken und Nancy am späten Donnerstagvormittag auf dem St. Johanner Markt, mitten in der Saarbrücker Innenstadt. Löwen-Fans sollten diese Gegend besser meiden, hieß es.

Friedliches Rückspiel in Giesing?

Bleibt am Ende die Hoffnung, dass es friedlich zugeht und sich alle Fanlager besinnen. Und dass die Polizeien in beiden Städten die Lage im Griff haben - in Saarbrücken und am Sonntag zum Rückspiel (14 Uhr) in München.

