Augsburg - Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) sieht eine wachsende Armut in Bayern. "Die Zahl der Armen steigt in Bayern signifikant an", sagte AWO-Landeschef Thomas Beyer der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). So habe nach AWO-Berechnungen die Armut im Zeitraum zwischen 2011 und 2018 um 15 Prozent zugelegt. "Etwa 1,8 Millionen Menschen in Bayern sind armutsgefährdet", sagte Beyer. Armut betreffe nicht nur Randgruppen. "Armut findet sich in der Mitte unserer Gesellschaft", sagte er.