Neue Bibliothek in Sendling bekommt ein besonderes Ambiente

Für Sendling plant Becker ein anderes Konzept: Hierhin sollen vor allem die Musikbücher, CDs und Noten umziehen, auch ein Café und Räume für Veranstaltungen sind geplant. "Das wird ein besonderes Ambiente", erklärt Becker. "In Sendling sind wir in einer alten Halle, da können wir die Räume ganz so planen, wie wir wollen." Ein paar Nachteile gäbe es natürlich auch, räumt Becker ein: "Es kann schon sein, dass es in Sendling manchmal etwas lauter wird. Das wird man uns aber nachsehen müssen, denke ich." Größere Herausforderungen sieht er beim Personal. "Wir haben 260 Angestellte, die wir auf die neuen Standorte aufteilen müssen. Auch die Arbeitsweisen werden sich ändern."

So sollen in Sendling zum Beispiel Leute ihre Bücher nach dem Ausleihen selbst wieder einordnen. "Wer Bücher zurückgibt, scannt sie ein und ihm wird dann angezeigt, wo sie hingestellt werden. Bücher, die gerade zurückgegeben werden, sollen in ein "Just Returned"-Regal kommen. Oft sind die Bücher, die ausgeliehen wurden, ja die spannendsten. In dem Regal kann man dann sehen, was gerade zurückgegeben wurde, und wieder ausleihen. "Wir sind mal gespannt, wie das funktioniert."

Wohin mit den Bücherbussen?

Nachdem das Problem mit der Tür gelöst wurde, arbeitet Becker schon an der nächsten Herausforderung. "Wir suchen einen Ort, an dem unsere Bücherbusse parken können", sagt er. "Er muss zentral gelegen sein, weil die Busse um 8 Uhr im ganzen Stadtgebiet sein sollen. Es muss genug Platz für Busse, Büros und ein kleines Bücherlager geben." Über Vorschläge von Lesern freut sich Becker auch bei diesem Problem.

