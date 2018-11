Ausgangslage

Der BVB führt die Tabelle der Gruppe A mit neun Zählern weiterhin vor den nun punktgleichen Spaniern an. Schon bei einem Remis in drei Wochen vor heimischer Kulisse gegen den FC Brügge (4 Punkte), der überraschend deutlich mit 4:0 bei AS Monaco (1) gewann, wäre der Achtelfinal-Einzug perfekt. "Das ist wirklich kein Beinbruch. Am Ende können wir mit dieser Niederlage gut leben, weil wir im direkten Vergleich mit Atlético weiter vorne sind", sagte Kehl mit Verweis auf das famose 4:0 im Hinspiel. (Lesen Sie hier: Klopp und Tuchel ohne Siege in der Champions League)