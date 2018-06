0:1 gegen Mexiko Der deutsche WM-Fehlstart in der AZ-Analyse

Mesut Özil: Entscheidende Pässe fehlen gegen Mexiko

Doch das zeigte Özil nur in der Anfangsphase, als er Joshua Kimmich mit einem Traumpass in die Tiefe der Abwehr bediente (12.). Anschließend bemühte sich Özil zwar immer wieder um Ballkontakte, die entscheidenden Pässe fehlten aber. Genauso das Tempo in seinen Aktionen.