Spannende Trainerfrage nach Augsburger Jubiläumssieg

Der FC Augsburg trumpft unter Trainer Manuel Baum in der Fußball-Bundesliga groß auf. Bleibt der 46-Jährige länger im Amt? Baum erinnert an eine Situation, die eine Verlängerung zur Folge hatte.

Augsburg

Bleibt Manuel Baum über das Saisonende hinaus Trainer des FC Augsburg? Der 46-Jährige hat nach den jüngsten Erfolgen des Fußball-Bundesligisten die Variante eines längeren Verbleibs nicht ausgeschlossen. Er erinnerte an die Zeit vor der Verlängerung seines Engagements Ende vergangenen Jahres. Damals hatte er das Team von Sandro Wagner übernommen.

"Wir hatten ja so eine ähnliche Situation vor Weihnachten, als wir gesagt haben, die drei Spiele", erinnerte Baum. Damals entschieden sich die Schwaben, diese Zusammenarbeit über die drei Spiele hinaus bis zum Sommer auszuweiten. Und jetzt?

Baum: Das ist die "Hauptsache"

"Am Ende der Saison werden wir uns mit Sicherheit wieder zusammensetzen. Und dann geht es ja immer darum, was sind die besten Rollen im Verein", sagte Baum nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln. "Ich freue mich einfach, da zu sein, egal in welcher Rolle es ist. Diese macht natürlich jetzt gerade mega Spaß, weil wir wieder gewonnen haben." Aber welche Rolle es am Ende werde, sei ihm "tatsächlich egal. Hauptsache, wir können in der Konstellation weiterarbeiten."

Baum war im Sommer als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation zum FCA zurückgekehrt. Es war vereinbart worden, dass er nach seiner Arbeit als Chefcoach in diese Rolle zurückwechselt. Angesichts des Augsburger Höhenflugs mit fünf Siegen in sechs Spielen, darunter auch ein 2:1 beim FC Bayern, muss über eine längerfristige Amtszeit von Baum zumindest nachgedacht werden. In der Saison 2016/17 stieg er schon einmal vom Interimscoach zum Cheftrainer auf und blieb bis April 2019.

Weber und die Trainersuche

"Wir sind noch lange nicht im Sommer, auch wenn die Temperaturen so sind", scherzte Sportdirektor Benni Weber. "Wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht fertig und wir sind auf dem Weg. Deswegen gilt es, zu gegebenen Zeit über Dinge zu sprechen, aber bestimmt nicht jetzt."

Ob man denn aktuell auf Trainersuche sei, ließ Weber offen. "Also jetzt am Wochenende werden wir uns auf jeden Fall erstmal irgendwie die Gegner anschauen", sagte der Sportdirektor. "Wir werden bestimmt jetzt nichts suchen, außer vielleicht mal eine freie Minute, die wir genießen können."