El Mala-Einsatz fraglich - Köln kämpft mit Ausfällen

Die personellen Hiobsbotschaften reißen beim 1. FC Köln dieser Tage nicht ab. Neben einer immer längeren Liste an Verletzten bleiben vor der nächsten Bundesliga-Partie auch noch Fragezeichen.

Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bangt noch um den Einsatz von Said El Mala beim FC Augsburg. Ein Einsatz des 19-Jährigen sei "fraglich", erklärte Trainer Lukas Kwasniok vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

"Said war am Anschlag und hat über eine Muskelverhärtung geklagt und dann das Training abgebrochen. Wir haben ihn heute drin gelassen. Auch sein Körper muss sich an Bundesliga-Fußball über 90 Minuten gewöhnen. Das ist ein Prozess."

Sicher fehlen werden Alessio Castro-Montes und Linton Maina sowie die zuletzt von Muskelverletzungen geplagten Joel Schmied, Jan Thielmann und Sebastian Sebulonsen. "Es gibt eine extreme Häufung, das ist nicht von der Hand zu weisen. Da müssen wir auf Ursachenforschung gehen", sagte der FC-Coach mit Blick auf die vielen Muskelverletzungen. "Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die Intensität der Bundesliga und unsere Spielart, voll dagegenzuhalten."

Neben den beiden Langzweitverletzen Timo Hübers und Luca Kilian ist zudem noch der Einsatz von Denis Huseinbasic fraglich, der das Training wegen Hüftproblemen vorzeitig beenden musste. "Die Lage ist jetzt nicht optimal, aber ich habe mal einen Spruch gehört, den ich auch der Mannschaft mitgeteilt habe: Schwund macht stärker", sagte Kwasniok angesichts der einmal mehr angespannten Personalsituation.