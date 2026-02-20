In eigener Sache: Witterungsbedingte Einschränkungen bei der Zustellung

AZ-Plus
Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kommt es in und um München zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Zustellung der Abendzeitung kann sich daher verzögern oder in Einzelfällen entfallen.
Das E-Paper der Abendzeitung ist bis einschließlich Sonntag freigeschaltet.
© Sven Hoppe/dpa

Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse sind die Straßen in und um München nur eingeschränkt befahrbar. Dies hat Auswirkungen auf die Zustellung der Abendzeitung.

Die heutige Ausgabe sowie die Samstagsausgabe können daher verspätet oder in Einzelfällen nicht zugestellt werden. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. Damit Sie dennoch wie gewohnt informiert bleiben, haben wir unser E-Paper bis einschließlich Sonntag für Sie freigeschaltet.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.