Team der Abendzeitung mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet

Sechs Kolleginnen und Kollegen der Abendzeitung sind mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis in der Kategorie "Bestes lokales Digitalprojekt" ausgezeichnet worden.

Bei der Verleihung des renommierten Theodor-Wolff-Preises in Berlin ist am Mittwoch ein Team der Abendzeitung ausgezeichnet worden. Sophie Anfang, Emily Engels, Jeanne Jacobs, Felix Müller, Paul Nöllke und Lukas Schauer erhielten den Preis in der Kategorie "Bestes lokales Digitalprojekt" für ihren Newsletter "München hat die Wahl". In der Begründung der Jury heißt es über das Projekt, es sei "ein gutes Konzept für die Vorbereitung von Wahlen", "spielerisch und ideenreich" und "zum Nachmachen einladend".

Die weiteren Gewinner sind Hatice Akyün vom "Tagesspiegel" (Kategorie "Meinung"), Wolfgang Bauer vom "Zeit Magazin", Anna Petersen von der "Landeszeitung für die Lüneburger Heide" (Kategorie "Bestes lokales Stück") und Elisa Schwarz von der "Süddeutschen Zeitung" (Thema des Jahres "Corona – Leben im Ausnahmezustand").

Der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte Theodor-Wolff-Preis wird vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) getragen. Er gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Medienbranche in Deutschland. Er erinnert an den langjährigen Chefredakteur des "Berliner Tageblatts", Theodor Wolff (1868-1943). Der Preis wird jährlich verliehen.

Zu dieser Auszeichnung gratulieren wir den Kolleginnen und Kollegen der AZ ganz herzlich!

Alle Informationen zum ausgezeichneten Newsletter-Projekt finden Sie hier.