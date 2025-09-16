Die AZ-News-App: Alle Nachrichten aus München immer dabei
Ob aktuelle Entwicklungen aus unserer Isar-Metropole, News rund um den FC Bayern und den TSV 1860, spannende Reportagen oder relevante Breaking-News – mit der App bleiben Sie jederzeit bestens informiert.
AZ-News in der App: So einfach geht’s
- Laden Sie die AZ News App kostenlos im Google Play Store oder im Apple App Store herunter.
- Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Öffnen Sie die App – fertig! Ab sofort erhalten Sie die Nachrichten der Abendzeitung direkt auf Ihr Gerät.
Die Vorteile der AZ-News-App
- Schnell informiert: Push-Nachrichten zu Eilmeldungen, Sport-Highlights und wichtigen Themen
- Alles aus München: Nachrichten, Reportagen und Hintergrundberichte aus Ihrer Stadt
- Sport im Fokus: Aktuelles zum FC Bayern und zum TSV 1860
- Immer dabei: Egal ob zu Hause oder unterwegs – die AZ News App liefert Ihnen alle Inhalte in Echtzeit
- Kostenlos & unkompliziert: Keine versteckten Gebühren, lediglich die üblichen Datenverbindungen Ihres Mobilfunkvertrags
Wichtige Fragen / FAQs
Wie lade ich die App herunter?
Im Google Play Store (für Android-Geräte) und im Apple App Store (für iPhone und iPad) finden Sie die AZ News App. Einfach auf "Installieren" bzw. "Laden" tippen und den Anweisungen folgen.
Was kostet die AZ News App?
Die Nutzung der App ist für Sie kostenlos. Es fallen lediglich die üblichen Verbindungs- und Nutzungsentgelte Ihres Mobilfunk- oder Internetanbieters an.
Muss ich ein Konto anlegen?
Nein, Sie können die App sofort nach der Installation nutzen. Für zusätzliche Personalisierungen oder Abo-Angebote steht Ihnen bei Bedarf eine Registrierung zur Verfügung.
Wie erhalte ich Push-Benachrichtigungen?
Beim ersten Start der App werden Sie gefragt, ob Sie Push-Nachrichten aktivieren möchten. Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie Breaking-News, Sport-Updates und ausgewählte Nachrichten direkt auf den Sperrbildschirm Ihres Geräts.
Wie kann ich die Push-Nachrichten wieder deaktivieren?
Gehen Sie einfach in die Einstellungen Ihres Smartphones oder innerhalb der App über die drei vertikalen Punkte rechts oben in den Bereich "Einstellungen" -> "Allgemein" -> "Mitteilungen" und passen Sie dort Ihre Auswahl an.
