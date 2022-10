Die Abendzeitung in Grün: Das Spezial zum Thema Nachhaltigkeit

Bitte nicht wundern: Die Abendzeitung kommt an diesem Wochenende grün zu Ihnen. Digital und in ihrer gedruckten Ausgabe. Und: Nein - das ist kein politisches Statement. Sondern ein ökologisches. Das Grün kennzeichnet das umfangreiche Abendzeitung-Spezial zum Thema Nachhaltigkeit.

Die Abendzeitung am 29. und 30.10.2022: Hintergründig, erklärend, zukunftsorientiert. Nachhaltig eben.

Nachhaltigkeit – das ist ja ein vielgenutzter Begriff. Nur: Welche Ideen, welche Projekte, welche Menschen und Unternehmen in und um München füllen ihn wirklich mit Leben? Die Redaktion der Abendzeitung liefert Antworten darauf. Sie bildet ab, wie Klimaschutz in München forciert wird und von wem. Wie sich Start-ups , aber auch Privatpersonen für die Umwelt engagieren. Wie Betriebe und Vereine den Weg zur Klimaneutralität beschreiten und welche Unternehmen hier aktiv sind. Wo das Münchner Kulturleben mit gutem Beispiel vorangeht und welchen Beitrag der Sport in dieser Stadt leistet. Zudem liefert die Abendzeitung Tipps zum Energiesparen und -gewinnen, genau wie zu Geldanlagen mit gutem Gewissen. Hintergründig, erklärend, zukunftsorientiert. Nachhaltig eben.

Die Titelseite der ersten "Nachhaltigen Ausgabe" der Abendzeitung vom 29.10.2022. © AZ

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen – und freuen uns natürlich freuen über Resonanz. Gefällt Ihnen das grüne AZ-Dossier, haben Sie Ideen und Vorschläge für weitere nachhaltige Themen und Geschichten aus und um München? Dann schreiben Sie uns gern an: leserforum@abendzeitung.de