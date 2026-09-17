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Werkstudent Videoschnitt und Social Media (w/m/d) in München gesucht

Wir suchen eine:n Werkstudent:in für Videoschnitt und Social Media. Wir bieten über 400.000 Follower, spannende Aufgaben, ein junges und dynamisches Team sowie eigene Projekte. Jetzt bewerben!
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Die Abendzeitung ist die etwas andere Zeitung in Münchens Medienlandschaft: Lebensfroh, verlässlich, zuversichtlich, urban, kritisch-liberal.

Wir sind für die Stadt engagiert und geben jungen, ambitionierten Menschen mit Visionen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln.

Bei uns lernst du journalistisches Arbeiten kennen, entdeckst die digitale Welt der Medien und entwickelst eigene Ideen für Geschichten aus München und der Region. Du bekommst Einblicke in redaktionelle Abläufe und kannst dabei selbst Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle mitgestalten. Als Werkstudent:in unterstützt du unser Social-Media-Team beim Videoschnitt, bei der Content-Erstellung und im Community-Management.

Das erwartet dich.

  • Du unterstützt unser Social-Media-Team beim Videoschnitt und der Erstellung kreativer Inhalte für unsere Kanäle mit insgesamt über 400.000 Followern
  • Du lernst, wie Geschichten aus München und der Region für verschiedene digitale Plattformen aufbereitet werden, und unterstützt uns im Community-Management.
  • Du entwickelst gemeinsam mit dem Team neue Ideen und Formate, um die Marke Abendzeitung digital weiterzuentwickeln und ihre Reichweite auszubauen.

Das erwarten wir.

  • Immatrikulation an einer Hochschule
  • Präzises, zuverlässiges und proaktives Arbeiten
  • Gute Kenntnisse im Videoschnitt (Premiere Pro)
  • Selbstständiges Arbeiten im Alltag
  • Guter Umgang mit der Kamera 
  • Sicheres Formulieren von Überschriften und Texten
  • Mindestens zwei Arbeitseinsätze pro Woche 
  • Flexibilität und Bereitschaft zur Arbeit in Randzeiten

Das bieten wir.

  • Umfassendes Onboarding in die redaktionellen Abläufe
  • Einblicke in journalistische Arbeitsweisen und Recherche
  • Du arbeitest an aktuellen Themen aus München und der Region
  • Möglichkeit zum Mobile Office
  • Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team
  • Regelmäßige Teamevents
  • Studiengerechte und flexible Arbeitszeiten
  • Regelmäßige Feedbackrunden und gemeinsames Entwickeln neuer Ideen

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