Ausbildung für Medienkaufleute Digital und Print (w/m/d)

Die Welt der Medien entdecken. Die Ausbildung zum Medienkaufmann/frau für Digital und Print macht dich fit für die Arbeit in einem modernen Medienhaus. Jetzt bewerben!

13. November 2026 - 09:24 Uhr

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Die Abendzeitung München: charmant-frech, urban, kritisch-liberal. Werde Teil einer wertschätzenden Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und Offenheit für neue Ideen. Wachse in einem modernen Arbeitsumfeld, das viel Raum für Menschen mit Visionen, eigenverantwortlichem Denken und Kreativität bietet.

Freue dich auf eine vielseitige Ausbildung, in der kein Tag wie der andere ist, und werde Teil eines dynamischen Teams, das die Medienwelt von München prägt!

Wir erwarten:

einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur/Fachabitur

Engagement, Flexibilität und Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen

Hohe Affinität zu Digital- und Printprodukten

Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Wir bieten:

Vergütung zwischen 1.008 und 1.152 Euro/Monat

Eine umfassende Ausbildung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen

Die Chance auf eigenverantwortliches Arbeiten und eigene Projekte

Die Sicherheit eines erfolgreichen Familienunternehmens

Ausbildungsplan mit verschiedenen Abteilungen und Stationen, Exkursionen nach Landshut und Straubing mit Einblicken in die Produktion

Das erwartet dich bei uns:

In die Welt der Medien eintauchen und Expertise entwickeln

Ausbildungsdauer zwischen 2 und 2,5 Jahre (Berufsschule in München mit Blockunterricht jeweils 3-5 Wochen, dann wieder Praxis im Betrieb)

Aktive Mitarbeit und intensive Einblicke in allen Abteilungen (Sales, Vertrieb, Marketing, Digital & Social, Produktion, Büro-Management)

Kennenlernen der Abläufe und Schnittstellen

Menschen für Ideen begeistern und aktiv die AZ mitgestalten

Bei uns erwarten dich hilfsbereite, sympathische Kolleg:innen, ein Team mit flacher Hierarchie – und das hier auch noch:

Du bist interessiert?

Start der Ausbildung ist der 1. September 2027