Ausbildung für Medienkaufleute Digital und Print (w/m/d)

Die Welt der Medien entdecken. Die Ausbildung zum Medienkaufmann/frau für Digital und Print macht Sie fit für die Arbeit im Verlag. Jetzt bewerben!

14. Februar 2021 - 15:18 Uhr

Die Abendzeitung München ist seit 72 Jahren die etwas andere Zeitung in Münchens Medienlandschaft: charmant-frech, urban, kritisch-liberal.

Wir sind für die Stadt engagiert und besonders verantwortungsvoll, wenn es darum geht, junge ambitionierte Menschen mit Visionen eigenverantwortlich denken und handeln zu lassen.

Einfach eintauchen:

Die Welt der Medien entdecken und Experte darin werden, Menschen für Ideen zu begeistern und die AZ mitzugestalten.

Die Ausbildung zum Medienkaufmann / frau für Digital und Print macht Sie fit für die Arbeit im Verlag. Dazu gehören die Bereiche Anzeigen, Vertrieb, Herstellung und Marketing sowie Verwaltung und Finanzen. All diese Abteilungen lernen Sie intensiv kennen. Sie erfahren alles über die Abläufe und Schnittstellen zur Redaktion und arbeiten natürlich überall aktiv mit.

Wir bieten:

eine umfassende Ausbildung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen

die Chance auf eigenverantwortliches Arbeiten und eigene Projekte

die Sicherheit eines erfolgreichen Familienunternehmens

individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Münchner Medienhaus

Wir erwarten:

einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur / Fachabitur

Engagement, Flexibilität und Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen

Hohe Affinität zu Digital- und Printprodukten

Eigeninitiative, Kommunikationsstarke und Teamfähigkeit

Sie wollen?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Schulzeugnissen als PDF an karriere@az-muenchen.de, Monika Stey / Ausbilderin.

Ausbildungsstart ist der 1. September 2021.