Ausbildung für Medienkaufleute Digital und Print (w/m/d)
Die Abendzeitung München: charmant-frech, urban, kritisch-liberal. Werde Teil einer wertschätzenden Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und Offenheit für neue Ideen. Wachse in einem modernen Arbeitsumfeld, das viel Raum für Menschen mit Visionen, eigenverantwortlichem Denken und Kreativität bietet.
Freue dich auf eine vielseitige Ausbildung, in der kein Tag wie der andere ist, und werde Teil eines dynamischen Teams, das die Medienwelt von München prägt!
Wir erwarten:
- einen guten mittleren Schulabschluss oder Abitur/Fachabitur
- Engagement, Flexibilität und Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen
- Hohe Affinität zu Digital- und Printprodukten
- Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Wir bieten:
- Vergütung zwischen 1.008 und 1.152 Euro/Monat
- Eine umfassende Ausbildung mit regelmäßigen Feedbackgesprächen
- Die Chance auf eigenverantwortliches Arbeiten und eigene Projekte
- Die Sicherheit eines erfolgreichen Familienunternehmens
- Ausbildungsplan mit verschiedenen Abteilungen und Stationen, Exkursionen nach Landshut und Straubing mit Einblicken in die Produktion
Das erwartet dich bei uns:
- In die Welt der Medien eintauchen und Expertise entwickeln
- Ausbildungsdauer zwischen 2 und 2,5 Jahre (Berufsschule in München mit Blockunterricht jeweils 3-5 Wochen, dann wieder Praxis im Betrieb)
- Aktive Mitarbeit und intensive Einblicke in allen Abteilungen (Sales, Vertrieb, Marketing, Digital & Social, Produktion, Büro-Management)
- Kennenlernen der Abläufe und Schnittstellen
- Menschen für Ideen begeistern und aktiv die AZ mitgestalten
Bei uns erwarten dich hilfsbereite, sympathische Kolleg:innen, ein Team mit flacher Hierarchie – und das hier auch noch:
Du bist interessiert?
Start der Ausbildung ist der 1. September 2027
- Themen:
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