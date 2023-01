In eigener Sache: Die Abendzeitung erweitert ihre Redaktionsleitung

Kinga Rustler (38) beginnt zum 1. Februar 2023 als stellvertretende Chefredakteurin im Münchner Traditionshaus.

31. Januar 2023 - 09:00 Uhr

Bislang hatte Chefredakteur Michael Schilling (52) in Thomas Müller (56) einen Stellvertreter – nun sind es zwei.

Kinga Rustler wird bei der Abendzeitung vor allem ihre digitale Expertise einbringen. Sie hat zuvor als Chefredakteurin das Nachrichtenportal Watson – gerade mit Blick auf eine junge Zielgruppe – auf- und umgebaut, arbeitete in leitender Funktion bei der Huffington Post und hat sich in ihrer Zeit bei Focus Online bereits München-Kompetenz angeeignet, die ihr bei der Rückkehr an die Isar gewiss helfen wird.

Die Abendzeitung, Münchens kritisch-liberales Boulevard-Medium mit Anspruch, feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Mit gezielten personellen Verstärkungen, einer klaren Positionierung ihres Markenkerns und der Forcierung des Digitalgeschäftes sieht die Abendzeitung ihrer Zukunft optimistisch entgegen.