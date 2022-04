Helfen Sie uns, die AZ noch besser zu machen!

Die AZ sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Nutzerbefragung. Hier finden Sie alle Infos.

Die Abendzeitung möchte besser werden – und dafür brauchen wir Sie: unsere Leserinnen und Leser. Was gefällt Ihnen an der Abendzeitung, was kommt zu kurz, was fehlt vielleicht sogar? Um unser Angebot zielgenauer auf Ihre Interessen zuschneiden zu können, möchten wir unsere Nutzerinnen und Nutzer befragen. Lust bekommen? Dann einfach unsere kurze Umfrage (ca. 5 Minuten) ausfüllen.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird das von der Abendzeitung beauftragte unabhängige Medienforschungsinstitut DCORE GmbH mehrere Menschen auswählen und zu einer Gruppendiskussion einladen. Die Auswertung erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form, Rückschlüsse auf Einzelangaben bestimmter oder bestimmbarer Personen sind für den Auftraggeber nicht möglich.

Teilnahme an Onlinegesprächsrunde von daheim möglich

Die aktuelle Covid-Situation ermöglicht persönliche Gesprächsrunden leider nicht, deshalb wird die Diskussion online über eine Kommunikationsplattform wie Microsoft Teams stattfinden. Wenn Sie teilnehmen, geschieht das also bequem von daheim von Ihrem PC oder Laptop aus. Alle ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen mehrere Termine zwischen dem 26. April und 6. Mai 2022 vorgeschlagen.

Das Hauptthema der Befragung sind die (digitalen) Inhalte der Abendzeitung. Diese Diskussion nimmt dann etwas mehr Zeit in Anspruch, in etwa 120 Minuten. Das wollen wir natürlich honorieren. Für jeden, der an der Gruppenrunde teilnimmt, spendet die AZ 50 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Vielen Dank schon einmal an alle, die mitmachen. .

Die Befragung wird von DCORE GmbH im Auftrag der Abendzeitung durchgeführt (Rechtsgrundlage: Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO). DCORE arbeitet streng nach den geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften (u.a. EU-Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz). Für Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an umfrage@dcore.de. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie .