Die Abendzeitung in Grün: Das zweite Spezial zum Thema Nachhaltigkeit

Es ist jetzt das zweite (und – das dürfen wir jetzt schon sagen – nicht das letzte) Mal, dass Ihre Abendzeitung in einem grünen Gewand, mit grünem Logo und Titelkopf erscheint.

Grün – die Farbe steht für Hoffnung, für Umweltbewusstsein, für Nachhaltigkeit. Deshalb haben wir sie für unsere besonderen Schwerpunkt-Ausgaben zu den Themen Klimaschutz, Ökologie und Ressourcenschonung verwendet. Als politisches Statement ist diese Farbe bei der Abendzeitung ausdrücklich nicht gemeint. Dieses Themenspecial der Abendzeitung schlägt weder in die Kerbe einer Partei, noch soll sie selbsternannten Klimaschützern oder -aktivisten das Wort reden.

Konstruktiv und nicht belehrend oder spaltend: Wie die AZ das Thema Nachhaltigkeit beleuchtet

Die Titelseite der zweiten "Nachhaltigen Ausgabe" der Abendzeitung vom 29.04.2023. © AZ

Im Gegenteil: Die nachhaltigen Beiträge sollen nicht spalten, sondern im besten Fall Debatten anstoßen; und sie sind konstruktiv gedacht: Wie können Menschen auch ohne Balkon oder Terrasse Freude an und am Pflanzen mitten in der Stadt haben? Was unternehmen die Stadtverwaltung und ihr Baureferat, um nachhaltigere, klimaschonende Gebäude zu errichten? Wie erklären ausgewiesene Experten – von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner bis Klima-Ökonom Gernot Wagner – ihre Sicht auf die Dinge und auf die Zukunft? Wie lassen sich Spitzensport und vegetarische oder vegane Ernährung vereinen? Wie können alte oder gebrauchte (Roh-)Stoffe noch sinnbringend verwendet werden? Auf diese und noch mehr Fragen hat die Redaktion der Abendzeitung Antworten zusammengetragen.

Gefällt Ihnen das grüne AZ-Dossier, haben Sie Ideen und Vorschläge für weitere nachhaltige Themen und Geschichten aus und um München? Dann schreiben Sie uns gern an: leserforum@abendzeitung.de