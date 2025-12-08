Das perfekte Geschenk: Ein Jahresabo voller Journalismus aus München
Dieses Weihnachten schenken Sie Freude, Information und echte Vorteile: Mit dem digitalen Jahresabo der Abendzeitung erleben Ihre Liebsten hochwertigen Journalismus aus München.
Freuen Sie sich auf fundierte Analysen zur Stadtentwicklung, spannende Gastronomie-Trends, inspirierende Porträts und Interviews mit faszinierenden Persönlichkeiten – sowie exklusive Einblicke in die Welt der Löwen und des FC Bayern.
Ein besonderes Highlight ist die Vorteilswelt für Abonnentinnen und Abonnenten. Sie bietet exklusive Rabatte bei lokalen Partnern, spannende Reise- und Ticket-Gewinnspiele sowie Vergünstigungen für Veranstaltungen und Produkte.
Dazu gibt es den wöchentlichen Newsletter "Monaco am Morgen" aus der Chefredaktion, der Einblicke in die Arbeit der Redaktion gibt und die wichtigsten Themen der Woche einordnet.
Wie funktioniert der Gutschein?
- Nach dem Kauf erhalten Sie einen Gutschein mit einem Code, den Sie verschenken können.
- Der Beschenkte registriert sich einmalig und löst unter der Seite "Gutschein einlösen" den Code für das Jahresabo ein.
- schon erhält er Zugang zu allen Plus-Artikeln der Abendzeitung sowie zu den Rabatten und Gewinnspielen der Vorteilswelt.
