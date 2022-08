118.000 lesen täglich die Abendzeitung. Danke, liebe Leserinnen und Leser!

Die neue Media-Analyse liefert mehr als erfreuliche Zahlen für die Abendzeitung. Ein wunderbares Kompliment – und Anlass für ein kleines bisschen Selbstlob, oder?

Sensationelle Ergebnisse für die Münchner Abendzeitung in der neuesten Media-Analyse (AGMA) für das Jahr 2022/2023, die als die entscheidende Mess- und Bewertungsinstanz für Zeitungen einmal jährlich die Relevanz von Medien am Medienmarkt untersucht.

Reichweite der Abendzeitung Print um rund 20 Prozent gestiegen

Die tägliche Reichweite der Abendzeitung ist um rund 20 Prozent gestiegen! 118.000 Leserinnen und Leser greifen täglich zu unserer Zeitung (Vorjahr 100.000). Genauso in der Stadt München selbst: Hier liegt der Leserkreis bei 74.000 Personen nach 63.000 im Vorjahr. Noch besser die Zahlen des sogenannten weitesten Leserkreises, also Menschen, die in den letzten zwei Wochen zur Abendzeitung gegriffen haben. Hier handelt es sich um 372.000 Personen. Ein Spitzenwert!

AZ hat jüngste Leserschaft aller Zeitungen in München

Besonders erfreulich: Die Abendzeitung wird in München von der jüngsten Leserschaft aller Zeitungen der Stadt gekauft und wahrgenommen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 48,5 Jahren. Und damit knapp zehn Jahre jünger als bei vergleichbaren Titeln.

Und auch beim Haushaltseinkommen ihrer Leserschaft liegt die AZ mit ganz vorne. 2.090 Euro verdient ein Leser im Schnitt, der die AZ kauft. Nur das Lesepublikum der "Süddeutschen Zeitung" hat noch 100 Euro mehr in der Tasche, so dass es sich also lohnt, in München vor allem in genau diesen beiden Zeitungen zu inserieren.