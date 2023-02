Kritik vom Profi-Tänzer: Wie dominant ist Anna Ermakova?

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova macht in der Auftakt-Sendung von "Let's Dance" eine glänzende Figur. Ihr Tanzpartner Valentin Lusin weiß aber schon jetzt genau, wo die 22-Jährige sich noch steigern kann.

Valentin Lusin heißt der 36-Jährige, der Anna Ermakova in der Show "Let's Dance" leichtfüßig übers Parkett führt – und der scheint nicht nur beim Tanz, sondern auch bei Lob, Ermutigung und Kritik die perfekte Balance zu halten.

"Let's Dance": Anna Ermakova probt den Tango

Für die kommende Ausgabe am Freitagabend proben die beiden einen Tango zu "Dance With Me" von Debelah Morgan, der es in sich hat. Das sei nämlich ein "Song, in dem die Frau sagt, wo es lang geht. Very strong, very sexy, very nasty", meint Tanzprofi Lusin.

In der letzten Show bekam die Becker-Tochter die höchste Jury-Wertung und räumte sogar die Wildcard ab. Sie kann damit nicht am heutigen Freitagabend ausscheiden. Sich auf diesem frühen Ruhm auszuruhen, ist nicht ihre Art.

Den Tango nämlich findet Anna nicht gerade einfach: "Es ist schwierig, es ist schnell", meint sie zu RTL. Und Valentin bestätigt: "Eine sehr schwere Choreografie!"

Die 22-Jährige lässt sich davon umso mehr anstacheln, und Lusin ist zufrieden: "Es ist die erste Woche. Dafür macht sie das ganz großartig", lobt er die 22-Jährige. "Sie hat Talent, das kann man gar nicht leugnen."

Wie dominant ist die schüchterne Becker-Tochter?

Trotzdem nimmt er auch seine eigene Rolle als Tanztrainer sehr ernst und spornt sie an. "Wir hatten in dieser Woche ein bisschen das Problem, dich in diese sehr dominante und selbstbestimmende Rolle reinzubekommen", motiviert er seinen Schützling.

Denn um an der Spitze zu bleiben, benötigt auch Anna Biss und Ehrgeiz: "Natürlich muss sie noch viel lernen, in der ersten Woche wird auch noch vieles verziehen, was Zentrum und Geschwindigkeit angeht." Ob dieser Weg direkt aufs Siegertreppchen führt?