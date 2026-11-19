Nach monatelanger Suche steht der Nachfolger von Ingo Wortmann fest: Ein langjähriger Bahnmanager soll Münchens Verkehr in die Zukunft führen.

Oliver Terhaag wird zum 1. Januar 2027 neuer Geschäftsführer Mobilität bei den Stadtwerken München (SWM) und neuer Geschäftsführer der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

DB-Manager wird MVG-Chef

Die Nachbesetzung ließ auf sich warten: Bereits im Januar dieses Jahres wurde bekanntgegeben, dass der bisherige MVG-Chef Ingo Wortmann zum 31. Juli 2026 nach rund 10 Jahren aus dem Unternehmen ausscheidet. Zudem hatte es Gerüchte gegeben, dass Kathrin Habenschaden, Münchens ehemalige zweite Bürgermeisterin, diesen Posten besetzen könnte. Nachdem die Grünen-Politikerin das Stadtregierungs-Amt abgegeben hatte, war sie zweieinhalb Jahre Managerin bei der Deutschen Bahn. Mittlerweile arbeitet sie als Beraterin in der Privatwirtschaft.

Oliver Terhaag tritt den lange vakanten Posten von Ingo Wortmann an. © SWM

Terhaag kommt von der Deutschen Bahn, wo er über 25 Jahre lang Spitzenpositionen im Bereich Produktion und Betrieb bekleidete, unter anderem als Vorstand Produktion und Schiene bei der DB Regio AG.

"München ist einer der absoluten Hotspots für Innovation – und das gilt gerade auch im Bereich der Mobilität“, erklärt der 58-Jährige. „Ich freue mich auf die Aufgabe, hier mit einem starken Team die Mobilität der Zukunft für München gestalten zu dürfen."

Als neuen Geschäftsführer Mobilität bei den SWM erwarten Oliver Terhaag neben der Verantwortung für den laufenden Betrieb auch einige zentrale Zukunftsprojekte für die öffentliche Verkehrsinfrastruktur: Neben dem Bau der Tram Westtangente und der Tram Münchner Norden ist auch der Bau eines neuen Tram-Betriebshofs an der Ständlerstraße geplant. Im Bereich der U-Bahn steht neben den Erweiterungen der Linien U4, U5 und U6 auch der geplante Bau der neuen Linie U9 sowie die Errichtung eines neuen U-Bahn-Betriebshofs in Neuperlach Süd an. Gleichzeitig soll auch die Elektrifizierung der Busflotte für München weiter voranschreiten.