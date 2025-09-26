AZ-Plus

Frau beschmiert fünf der schönsten Kirchen Münchens

Die Münchnerin hat offenbar Probleme mit der katholischen Kirche. Der Staatsschutz ermittelt.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 12  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auch die Münchner Theatinerkirche am Odeonsplatz war Teil des Schmierzugs der Vandalin.
Auch die Münchner Theatinerkirche am Odeonsplatz war Teil des Schmierzugs der Vandalin. © IMAGO/Zoonar.com/SandraAlkado
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ihren Ärger über die Zustände in der katholischen Kirche und deren Priester hat eine 29 Jahre alte Münchnerin vor ein paar Tagen auf recht drastische Weise Luft gemacht.

Sie beschmierte die Türen von fünf der bekanntesten und schönsten Gotteshäuser in der Stadt

Betroffen waren laut Polizei die Frauenkirche direkt neben dem Polizeipräsidium, die Theatinerkirche am Odeonsplatz, die Ludwigskirche in der Nähe der Ludwig-Maximilians-Universität, die Kirche St. Michael in der Neuhauser Straße in der Fußgängerzone, die Kirche St. Gertrud in der Weyprechtstraße und das Domenikus Zentrum am Hildegard-von-Bingen-Bogen.

"Gott ist tot"

An allen Kirchen schmierte die Frau nach Informationen der Polizei weiße Farbe, die sie sowohl mit den Händen als auch mit ihren nackten Füßen auftrug. Sie hinterließ zudem Parolen mit kirchenkritischen Inhalten. Zu lesen war u. a. "Kinderfi...er", "Frauenhasser" und das berühmte Nietzsche-Zitat "Gott ist tot".

Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Die Schmierereien wurden laut Polizei von einem Zeugen am vergangenen Montag gegen 1.30 Uhr der Polizei gemeldet. Er sah eine Frau, die eine Kirche sowie Laternen der Straßenbeleuchtung mit weißer Farbe beschmierte. Eine Polizeistreife nahm die Münchnerin fest. Sie ist bisher nicht polizeilich aufgefallen. Sie wurde angezeigt, die weiteren Ermittlungen hat inzwischen der Staatsschutz beim Präsidium übernommen. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
12 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 18 Stunden / Bewertung:

    Wird dies als Christenfeindliche Straftat erfasst und in Statistiken entsprechend dargestellt?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HiggsBoson vor 21 Stunden / Bewertung:

    Wie würde diese Meldung wohl lauten, wäre das an einem Gotteshaus einer anderen friedlichen Religion passiert?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • MUC0 vor 23 Stunden / Bewertung:

    Mohammed ist nicht betroffen, daher ist dem das posthum sicher egal. Toleranz ist hier seit Jahrzehnten unaufhaltsam abgefordert.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.