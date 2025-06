Zwölfter Neuer bei Greuther Fürth: Higl kommt aus Ulm

Die SpVgg Greuther Fürth entpuppt sich als Transfer-Meister der 2. Bundesliga. Mit dem Ulmer Stürmer Higl ist das Dutzend voll.

Fürth

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat das Dutzend an Neuzugängen voll gemacht. Stürmer Felix Higl kommt von Zweitliga-Absteiger SSV Ulm zu den Franken und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. "Wir gewinnen mit Felix einen absoluten Teamplayer, einen Spieler, der leidenschaftlich auf dem Platz agiert und einen guten Abschluss mitbringt. Mit seiner Größe und seiner variablen Spielweise ist er nicht leicht zu verteidigen", sagte Trainer Thomas Kleine über den 1,94 Meter großen Angreifer.

Die Spielvereinigung startet am Mittwoch in die Saisonvorbereitung. In erster Linie kommt es darauf an, schnell die zwölf Neuen im Team zu integrieren. Saisonstart in Liga zwei ist die Zeit vom 1. bis 3. August. Der Spielplan wird an diesem Freitag veröffentlicht.