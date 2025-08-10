AZ-Plus

Zwölf Tonnen Weizen auf Bundesstraße verloren

Einsatzkräfte eilen in Niederbayern zu einem eher ungewöhnlichen Notfall: Auf der Straße finden sie tonnenweise Getreide.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus. (Symbolbild)
Die Feuerwehren aus der Umgebung rückten aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Vilsbiburg

Rund zwölf Tonnen Weizen hat ein Traktorgespann auf einer Bundesstraße bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) verloren. Aus bislang unklaren Gründen kippte der zweite Anhänger während der Fahrt nach rechts, wie die Polizei mitteilte. Durch den Druck der Ladung sei der Anhänger dann vollends umgekippt. Die Ladung habe sich auf der Straße und im Graben verteilt.

Die B299 war für die anschließenden Aufräumarbeiten rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie es weiter hieß. Bei dem Anhänger geht die Polizei von einem Totalschaden aus. Der Wert der tonnenschweren Ladung wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.