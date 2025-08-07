AZ-Plus

Zwischenfall bei Landung mit Ultraleichtflugzeug in Füssen

Bei einer Landung am Segelflugplatz kommt es zu einem Zwischenfall. Dieser endet ohne Verletzte - in den Büschen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Segelflugplatz in Füssen gab es einen Zwischenfall. (Symbolbild)
Am Segelflugplatz in Füssen gab es einen Zwischenfall. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Füssen

Bei der Landung eines Ultraleichtflugzeugs in Füssen ist es zu einem Zwischenfall mit glimpflichem Ausgang gekommen. "Es gab einen technischen Defekt bei der Landung, dadurch war eine Bremsung nicht möglich", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West den Hergang. Das Ultraleichtflugzeug sei dadurch auf dem Segelflugplatz "mehr oder weniger ungebremst in die Büsche gerollt". 

"Ein Absturz in dem Sinne war es nicht", betonte der Sprecher. Der Pilot, ein 1947 geborener Mann, blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst noch nicht abschließend geklärt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.