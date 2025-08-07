Zwischenfall bei Landung mit Ultraleichtflugzeug in Füssen

Bei einer Landung am Segelflugplatz kommt es zu einem Zwischenfall. Dieser endet ohne Verletzte - in den Büschen.

Füssen

Bei der Landung eines Ultraleichtflugzeugs in Füssen ist es zu einem Zwischenfall mit glimpflichem Ausgang gekommen. "Es gab einen technischen Defekt bei der Landung, dadurch war eine Bremsung nicht möglich", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West den Hergang. Das Ultraleichtflugzeug sei dadurch auf dem Segelflugplatz "mehr oder weniger ungebremst in die Büsche gerollt".

"Ein Absturz in dem Sinne war es nicht", betonte der Sprecher. Der Pilot, ein 1947 geborener Mann, blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst noch nicht abschließend geklärt.