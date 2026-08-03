Zwischen München und Salzburg: So eingeschränkt ist der Zugverkehr im August

Bahnfahrer im Netz Chiemgau-Inntal sind Ungemach gewohnt. Nun geht es in die nächste Runde.

Die Einschränkungen im Netz Chiemgau-Inntal wegen Bauarbeiten bei der Bahn weiten sich aus. Vom 17. bis zum 21. August kommt es auf der Strecke München-Salzburg unter anderem zu Schienenersatzverkehr ab Rosenheim. Auch auf der Strecke zwischen Holzkirchen und Rosenheim gebe es teilweise Fahrplanabweichungen und den Einsatz von Bussen statt Zügen, wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte.

Demnach stehen auf der Strecke von München Hauptbahnhof über Rosenheim nach Salzburg Fahrplanabweichungen und Teilausfälle zwischen Übersee/Bergen/Freilassing und Salzburg an. Zwischen Rosenheim und Bergen/Übersee/Freilassing ist zudem ein Schienenersatzverkehr mit Bussen geplant.

Auf der Strecke Holzkirchen – Rosenheim kommt es in der Nacht vom 20. auf den 21. August bei den jeweils letzten beiden beziehungsweise drei Verbindungen in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr zwischen Holzkirchen und Kreuzstraße.

Wegfall von Haltestellen

Die beiden Strecken sind schon in den Tagen zuvor von Bauarbeiten der für das Netz zuständigen Deutsche Bahn-Tochter DB InfraGO betroffen. So gibt es unter anderem vom 10. bis zum 13. August nachts einen Schienenersatzverkehr zwischen Grafing Bahnhof und Rosenheim. Auch kommt es teils abschnittsweise zum Ausfall von Zügen und dem Wegfall von Haltestellen. Zudem weichen die Abfahrtszeiten der Busse und Züge teilweise vom Regelfahrplan ab.

Die BRB bittet Fahrgäste, sich über ihre geplante Route zu informieren. Und zwar über die WhatsApp-Kanäle, die Facebookseite oder die Sonderfahrpläne auf der Homepage der BRB - kurzfristige Änderungen oder Verlängerungen könnten nicht immer rechtzeitig in die elektronische Verbindungssuche eingearbeitet werden.